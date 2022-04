Canlandırdığınız (Servet Saruhanlı) karakterin sizde anlamlandırdığı bir şey oldu mu?



Rolün bana teklife edilmesinden sete çıkana kadar ki süreç benim için talihsiz bir süreçti. Hastanede ağır geçen bir korona sürecim oldu. O süreci Servet'e tutunarak atlattım. Bu bakımdan hiç unutmayacağım bir zamanlamayla hayatıma dahil oldu Servet. Ama bunun dışında da gerçekten her oyuncunun oynamak isteyeceği türden renkli bir karakter. Benim içinse ayrıca mahallede, sokakta çokça tanıştığım bir karakter. Kendini o kadar çok seviyor ki her şeyi yapabilir keyfi için. Bu da oyuncu olarak çok farklı anlar oynama fırsatı yaratıyor bana. Bu yüzden ilk andan beri her sahneyi oynamak için sabırsızlandım diyebilirim. Bunda yazarlarımızın payı da çok büyük tabii ki.