Baba'nın senaryosunda sizi en çok ne etkiledi? Hikayeyi nasıl buldunuz?



İlk bölümü okuduğumda senaryonun akıcılığı, dili ve gerçekliği beni gerçekten şaşırtmıştı. Metaforlarla örülü, bu ülkede çokça karşılaşabileceğimiz kadar gerçek karakterlerin olduğu, iyi kurulu bir aile hikayesiydi. Özellikle bana önerilen role vurulmuştum diyebilirim.

Haluk Bilginer ile baba-oğul rolündesiniz. Böylesine usta bir sanatçıyla aynı projede yer almak size neler hissettiriyor?



Çok şanslı hissettiriyor. Haluk Bilginer çok özel bir insan gerçekten. Harika bir oyun arkadaşı, harika bir iş arkadaşı. Aslında bu söylediğimi, ekipteki tüm arkadaşlarım için söyleyebilirim. Gerçekten hep beraber harika bir ekip olduk. Haluk Bilginer önderliğinde neşe dolu, sevgi dolu bir setimiz var diyebilirim. Ayrıca Haluk abinin işine olan aşkı, mesleki disiplini de bir oyuncu olarak bana umut veriyor. Onun gibi bir insanla, ustayla böyle bir ekibin içinde çalışmak büyük şans, harika bir deneyim.