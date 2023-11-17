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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Taner isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

TANER ADININ ANLAMI NEDİR?

Taner ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Taner adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Taner isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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TANER İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Taner ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Şafak vakti gibi aydınlık, güçlü kimse.

Tunç renkli ay.

Canlı, şafak gibi.

TANER ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Taner ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Taner adını koymak caizdir.

TANER İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Taner ismini kullanan 49.225 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Taner ismini kullanan 10.090 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Taner ismini kullanan 3.258 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Taner ismini kullanan 3.371 kişi bulunmaktadır.

TANER İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Taner ismine sahip olanlar iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.

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