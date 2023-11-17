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        Haberler Yaşam Sevda İsminin Anlamı Nedir? Sevda İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

        Sevda isminin anlamı nedir? Sevda ismi ne demek, ne anlama gelir?

        İsimlerin ya da adların, çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Sevda adının anlamını biliyor musunuz? Sevda ismi farklı anlamları taşımaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 15:57 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:57
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        Sevda isminin anlamı nedir?
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        İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Sevda isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

        SEVDA ADININ ANLAMI NEDİR?

        Sevda ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Sevda adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Sevda isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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        SEVDA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

        TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sevda ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

        • Heves, arzu, istek.
        • Aşırı sevgiden doğan bir tür hastalık.
        • Yürek, gönül, kalp.

        SEVDA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

        Sevda ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sevda adını koymak caizdir.

        SEVDA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

        • Türkiye'de Sevda ismini kullanan 96.898 kişi bulunmaktadır.
        • İstanbul'da Sevda ismini kullanan 20.728 kişi bulunmaktadır.
        • Ankara'da Sevda ismini kullanan 7.014 kişi bulunmaktadır.
        • İzmir'de Sevda ismini kullanan 5.001 kişi bulunmaktadır.

        SEVDA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Sevda ismindekilerin liderlik Vasfı vardır. Doğal bir liderdir. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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