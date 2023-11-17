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        Haberler Yaşam Sevgi İsminin Anlamı Nedir? Sevgi İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

        Sevgi isminin anlamı nedir? Sevgi ismi ne demek, ne anlama gelir?

        İsimlerin ya da adların, çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Sevgi adının anlamını biliyor musunuz? Sevgi ismi farklı anlamları taşımaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 15:56 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:56
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        Sevgi isminin anlamı nedir?
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        İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Sevgi isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

        SEVGİ ADININ ANLAMI NEDİR?

        Sevgi ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Sevgi adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Sevgi isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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        SEVGİ İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

        TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sevgi ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

        • Bir şeye veya bir kimseye karşı duyulan sevme duygusu.
        • Son diyen, son çocuk.
        • Sevme hissi, aşk.

        SEVGİ ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

        Sevgi ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sevgi adını koymak caizdir.

        SEVGİ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

        • Türkiye'de Sevgi ismini kullanan 146.923 kişi bulunmaktadır.
        • İstanbul'da Sevgi ismini kullanan 29.844 kişi bulunmaktadır.
        • Ankara'da Sevgi ismini kullanan 10.586 kişi bulunmaktadır.
        • İzmir'de Sevgi ismini kullanan 9.147 kişi bulunmaktadır.

        SEVGİ İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Sevgi isminde olanlar her konuda oldukça aktiftir. Entelektüel bir kişiliğe sahiptir. Yeni bilgiler öğrenmek hoşuna gider. Öğrendiklerini kullanarak sorunları çözme yetenekleri oldukça fazladır. Geleceği görebilen insanlardır. Kendilerini bazen medyum gibi bile hissederler. Özellikle parasal konularda iyi yatırımlar yapabilirler. Kendi ayaklarında durabilen, sistemli, düzenli yaşamayı seven insanlardır.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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