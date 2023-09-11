Tan Taşçı'ya 65 gün adli para cezası

BASİT YARGILAMA USULÜYLE DAVA GÖRÜLDÜ

Dosya, basit yargılama usulüyle Banaz Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Taşçı'nın paylaşım yaptığı tarihte Orhan'ın dava dosyasının istinaf aşamasında olduğunu ve aleyhine kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunmadığını belirtti.

Bu sebepten sanık Taşçı'nın sosyal medya hesabından 'tecavüzcü' ithamında bulunulmasının yazılı, ileti ile hakaret suçunu oluşturduğuna karar verildi. Mahkeme, Taşçı'ya uygulanan indirimlerle 65 gün adli para cezası karşılığında 1300 lira para cezası verip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Taşçı'nın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına da hükmetti.