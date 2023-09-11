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        Haberler Magazin Tan Taşçı'ya 65 gün adli para cezası - Magazin haberleri

        Tan Taşçı'ya 65 gün adli para cezası

        Tan Taşçı, Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşamına son veren İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek için paylaşım yapmıştı. Taşçı, Orhan'a sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret ettiği suçlamasıyla 65 gün adli para cezası karşılığında 1300 lira para cezasına çarptırılırken, hükmün de açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:06 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:06
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        • 1

          Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı.

          Orhan hakkında Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, sosyal medyadan yaşananlara tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        • 2

          Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın ardından Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 24 Mayıs 2022 tarihinde çıkan kararla Ezgi Mola, 'hakaret' suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün karşılığı 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı.

        • 3

          TAŞÇI HAKKINDA DA DAVA AÇILDI

          Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, şarkıcı Tan Taşçı'nın, Ezgi Mola'nın "Tecavüzcüye tecavüzcü denir" paylaşımını yapıp, paylaşımın alt kısmına da, "Ezgi Mola'ya hapis istemli hakaret davası açmak ise tecavüzü meşrulaştırmaya çalışmaktır" notunu düşerek müvekkiline hakaret edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

          Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Orhan hakkında devam eden yargılama dosyasında kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunmadığına ve tecavüzcü ithamında bulunulmasının sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçunun oluşturduğu belirtildi. Savcı, Taşçı hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis isteminde bulundu. Öte yandan taraflar uzlaştırma bürosunda da uzlaşamadı.

        • 4

          BASİT YARGILAMA USULÜYLE DAVA GÖRÜLDÜ

          Dosya, basit yargılama usulüyle Banaz Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Taşçı'nın paylaşım yaptığı tarihte Orhan'ın dava dosyasının istinaf aşamasında olduğunu ve aleyhine kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunmadığını belirtti.

          Bu sebepten sanık Taşçı'nın sosyal medya hesabından 'tecavüzcü' ithamında bulunulmasının yazılı, ileti ile hakaret suçunu oluşturduğuna karar verildi. Mahkeme, Taşçı'ya uygulanan indirimlerle 65 gün adli para cezası karşılığında 1300 lira para cezası verip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Taşçı'nın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına da hükmetti.

        • 5

          Konuyla ilgili açıklama yapan Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, "Her kime yapılırsa yapılsın. Tweet atarak hakaret etmek, linç etmek anayasal düşünce özgürlüğü değildir. Masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı hepimize lazım olan, korunması gereken, popülizme meze edilemeyecek kutsal değerlerdir" dedi.

          Fotoğraflar: HT Magazin, DHA, İHA

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