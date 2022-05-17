"O konuya girersek sahneye çıkamam!"

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Tan Taşçı, geçen hafta yayınladığı yeni teklisi "Gayrı"yı canlı olarak ilk kez Harbiye konserlerinde 3 kez söyledi. Ünlü şarkıcı, "Yaz boyunca yeni albümden şarkılar paylaşmaya devam edeceğiz. Mevsim değişiyor, ayrılıklar olacak, yeni aşklar başlayacak. Yeni şarkılar ayrılıklara iyi gelecek." dedi.

"HASRETLE BAŞLADIK"

Konser öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Tan Taşçı, soruları cevapladı. Muhabirlerin, "Artık sizi mekanda izleyelim, yine tüm biletler bitti. Geçen seneden bu seneye neler değişti?" sorusu üzerine Taşçı, "Biz de çok alıştık bu fikre. Hasretle başladık. Perşembe günü sahnemizi açtık. Güzel oldu. Herkese teşekkür ediyoruz. Maşallah. Yeni şarkımız 'Gayrı'yı söylemeye başladık. Şarkılarımın yeni düzenlemelerini yaptık, coverlarımızı ekledik. Şovlarımız değişti. Özendik aslında. Yavaş yavaş görücüye çıkıyor. yanıtını verdi.

"İNŞALLAH BİRİSİ REKORU KIRAR"

Şarkıcı, "Yeni rekor kırılacak mı?" sorusuna üzerine, "İnşallah birisi kırar. Biz de keyifle izleriz. O rekorun kırılması demek güzel şarkılar demek, yeni şarkıcılar demek. Ben de izlemekten zevk alırım. Sonra yeniden belki o rekoru kırarım. Böyle gideriz." cevabını verdi.

"GENELDE BİR MUTSUZLUK HAKİM"

"Ben Her Bahar Mutsuzum" şarkısını söylemeden önce seyircileri ile dertleşen Tan Taşçı'ya bu konu da soruldu.

Ünlü sanatçı, "Böyle aşk ve ayrılık, mutsuzluk şarkıları söyleyen bir adam mutlu bir tipten çıkmaz. Herkesin kendi içinde bazı mutsuzlukları vardır, bazen fikirleri uymaz, bazen kendini yabancı hisseder, bir şekilde yaşar. Genelde de bir mutsuzluk hakim, şu sıralar toplumda da öyle. Aslında tam olarak bir dünya dolusu insan mutlu taklidi yapıyor. Burada mutsuzluk şarkıları söylüyorum binlerce insanla birlikte ve bu sıra en çok bu talep alıyor. Demek ki mutsuzuz. Ben de onlardan biriyim." dedi.

"O KONUYA GİRERSEK SAHNEYE ÇIKAMAM"

Taşçı, konu özel hayatına geldiğinde, "Aşktan yana şanslı olsaydım bu şarkıları yazamazdım. Sahnede mutlu şarkılar söylesem pek de samimi olmaz. Mutsuzken mutluyum ben aslında. 'Mutluluk' kavramı çok uzun mesele. Ona girersek sahneye çıkamam." şeklinde konuştu.

"ÖZLEYİP ÖZLEYİP GERİ GELİYORUM"

İki yıldır yaşadığı Bodrum'daki hayatı sorulan Tan Taşçı, "Bodrum da keyifli. Orada yaşamak bambaşka bir şey. Buraya gelip, Harbiye sahnesinde kucaklaşmak çok güzel. Ben o ayrımı çok yaşıyorum. Özleyip özleyip geri gelmiş oluyorum." ifadelerini kullandı.