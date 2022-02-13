Tan Taşçı konser maratonuna başladı

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Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın yoğun talep üzerine açıklanan Şubat konserlerinin İstanbul'daki 3 tarihin de tüm biletleri tükendi. Sanatçının ilk kez çıktığı İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu Sahnesi tarihi gecelerden birine ev sahipliği yaptı. Salonu dolduran binlerce İstanbullu Tan Taşçı şarkıları ile romantik bir gece yaşadı.

Ünlü sanatçının sadece kendi yazdığı şarkılardan oluşan "Söz&Müzik: Tan Taşçı" repertuvarından "Benim Gibi Olmayacak", "Paşa Paşa", "Çanta", "Ezberleri Bozalım", "O'na Söyle", "Nasıl Seveceğim", "Cumartesi", "Yalan", "5 Dakika" gibi hit şarkılarını söylediği gecede seyirciler kendisine koro oldu. Tan Taşçı, dün gece bir klasik haline gelen "Soldout" konser serisinde 2022'nin ilk İstanbul performansına imza attı.