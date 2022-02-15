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Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, "14 Şubat Sevgililer Günü" konserine, "Bu şarkıyı 16 yaşında yazmıştım. Kaç sene olmuş, sayamadım." diyerek, "Asla" ile başladı.

Taşçı, sade sahnesi, kendi şarkıları ve tarzı ile kendisini dinlemeye gelen rekor sayıdaki izleyicisi ile 3 saatlik muhteşem bir performansa imza attı.

Gecede 2 çiftten Tan Taşçı şarkıları eşliğinde evlenme teklifi geldi. Taşçı, seyircilere kırmızı güller verdi. Konser renkli anlara sahne oldu.

Tan Taşçı, yepyeni şarkıları ve yeni turnesi ile mayıs ayından itibaren Türkiye'yi dolaşmaya devam edecek.

Tan Taşçı'nın konser takvimi şu şekilde;

24 Şubat 2022 Bursa

25 Mart 2022 Ankara

26 Mart 2022 Ankara