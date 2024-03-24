Tan Taşçı: Harbiye! Geri dönüyoruz

REKLAM advertisement1

Türkiye'nin en önemli sahnelerinden Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, Bayhan Müzik organizasyonuyla düzenlenecek konserlerle Mayıs'ta 2024 yaz sezonunu açacak.

Türkiye ve Avrupa'da turnesini tamamladıktan sonra yeni şarkılarını yayınlamaya devam eden Tan Taşçı, yoğun istek üzerine sezonun ilk iki Harbiye konserinin tarihini "Harbiye! Geri dönüyoruz." notuyla açıkladı. Son 3 yıldır Harbiye'den en çok beklenen konserlere imza atan Taşçı, yeni sezonun ilk iki konseri için 4 - 5 Mayıs'ta İstanbul seyircisiyle buluşacak.

Tan Taşçı, yeni şarkıları, renkli repertuarı ve yeni sahne konseptiyle yaz turnesine de Harbiye'den başlamış olacak.