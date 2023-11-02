TAMİRHANE FİLMİ KONUSU NEDİR?



Yılmaz ve Müjdat, yetiştirme yurdunda büyüyen iki kader kardeşidir. Onlara, tıpkı kendileri gibi yetiştirme yurdunda büyüyen manevi babaları Erkan ve Bülent’ten boya ve kaporta dükkanı miras kalır.



Bir gün yaşlı bir adamın arabasını iki sokak öteye bırakmak için yola çıkan Yılmaz ve Müjdat'ın hayatı, onları arabaya düz kontak yaparken gören ihtiyarın kalbinin dayanamasıyla bambaşka bir hal alır.