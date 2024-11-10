Tamir etmeye çalıştığı TIR dereye düştü
Uşak'ta sürücüsünün tamir etmeye çalıştığı sırada hareket eden TIR dereye düştü. Araçtan atlayan sürücü yaralandı
Giriş: 10.11.2024 - 16:05 Güncelleme: 10.11.2024 - 16:05
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Uşak'ın Dikilitaş Mahallesi'nde park halindeki bir TIR'ın sürücüsü İ.C, (53) arızalanan aracı tamir etmek için kabin kısmını kaldırdı.
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Bu sırada TIR kendiliğinden hareket etti.
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Araçtan atlayan sürücü yaralanırke TIR ise İzmir-Uşak kara yolunu da geçerek Değirmen Deresi'ne düştü.
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Yaralanan İ.C. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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