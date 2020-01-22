22 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, öğle saatlerinde Ömerağa Mahallesi´nde bulunan Vezir Ekin´e ait cep telefonu satışı ve tamirinin yapıldığı iş yerinde meydana geldi. Telefonunun bataryası arızalanan bir kişi, değiştirilmesini istedi. İş yeri çalışanlarından Ömer Karabıyık, tezgahın üzerine koyduğu cep telefonunu tamir etmeye çalıştığı sırada, cep telefonunun bataryası bir anda patlayarak alev aldı. Karabıyık, bir anlık refleksle alev alan telefonu yere attı. Cep telefonundan çıkan alevlerin sönmemesi üzerine Karabıyık, daha sonra telefonun üzerine basarak söndürmeye çalıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
TELEFON YÜZÜNE PATLADI
Olayın ardından yaşadığı şoku dile getiren Ömer Karabıyık, "Öncelikle ucuz atlattığımı düşünüyorum, şükürler olsun ki daha kötü de sonuçlanabilirdi. Sabah saatlerinde bir arkadaşımız elinde bir cep telefonuyla geldi. Bataryası baya şişmişti zaten dışarıdan belli oluyordu. Bataryanın değiştirilmesi gerektiğini söyledik, müşterimiz de kabul etti. Daha sonra telefonun vidalarını açtım, bataryanın bağlantısını kestim. Bataryayı telefondan ayırmak üzereyken yaptığım ilk müdahalede telefon yüzümde patladı" dedi.
'PANİK YAPTIM, İLK DEFA BAŞIMA GELİYORDU'
Yaşanan patlama anını güvenlik kameralarından izlediğinde çok şaşırdığını ifade eden Ömer Karabıyık, şöyle konuştu:
"O an panik de yaptım, ilk defa başıma böyle bir şey geliyordu. Hemen can havliyle ayağa kalktım, cihazı da yere attım masa yanmasın ve diğer aletlere de bir şey olmasın diye. Patlamanın etkisiyle saçım, kaşım ve sakallarım yandı ama onun dışında bir sıkıntı yok"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!