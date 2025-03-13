Tamer Karadağlı'nın gurur günü
Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı, 2. Uluslararası Ankara Piyano Yarışması'nda ikinci oldu
Giriş: 13.03.2025 - 16:27 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:55
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile oyuncu Arzu Balkan'ın kızları Zeyno Karadağlı, katıldığı 2. Uluslararası Ankara Piyano Yarışması'nda B Kategorisinde ikinci oldu.
Tamer Karadağlı, Instagram hesabından, "Tebrik ediyorum canım kızım" dedi.
18 yaşındaki Zeyno Karadağlı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü öğrencisi.
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