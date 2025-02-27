Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Tamer Gürsoy'un, yeni şarkısı dinleyicilerle buluştu

        Yeni şarkısı dinleyicilerle buluştu

        Tamer Gürsoy, ilk solo projesi 'Kendime Yaşayacağım'ı dinleyicilerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 08:18 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni şarkısı dinleyicilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçtiğimiz aylarda Esma Er ile yayınladığı ortak projesi 'Ayrılmayalım' ile büyük beğeni toplayan Tamer Gürsoy, ilk solo projesi 'Kendime Yaşayacağım'ı dinleyicilerle buluşturdu. İzel’in yıllar önce seslendirdiği, sözü ve müziği Ayhan Çakar’a ait şarkıya yeni bir soluk getiren Gürsoy’un, seslendirdiği eserin düzenlemesini Sezgin Gezgin üstlendi.

        MÜZİK LİSTESİNE HIZLI GİRDİ

        Tamer Gürsoy’un, 'Kendime Yaşayacağım' şarkısı kısa sürede Apple Müzik Türkçe Akustik listesinde zirvenin ortağı oldu. Şarkının akustik versiyonu, radyocular tarafından da tam not aldı.

        REKLAM

        Tamer Gürsoy, geçtiğimiz yıllarda Yeliz, Yonca Evcimik, Hepsi Grubu, Betül Demir, Spondeo gibi yıldızlara sözü ve müziği kendisine ait şarkılar verdi. Şarkı üretimi devam eden Gürsoy, önümüzdeki dönemde ünlü isimlere yeni eserler vermeye hazırlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tamer Gürsoy
        #Kendime Yaşayacağım

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        "Trump G7 Zirvesi'nden men edilsin" çağrısı
        "Trump G7 Zirvesi'nden men edilsin" çağrısı
        ABD'de yeni çıkan banknotta Trump'ın yüzü mü olacak?
        ABD'de yeni çıkan banknotta Trump'ın yüzü mü olacak?
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Ege için kritik uyarı!
        Ege için kritik uyarı!
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Kayınpeder damat tartışması kanlı bitti
        Kayınpeder damat tartışması kanlı bitti
        Elon Musk: Ölüm tehditleri alıyorum
        Elon Musk: Ölüm tehditleri alıyorum
        Habertürk Anasayfa