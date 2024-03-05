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        Haberler Dış Yazar Tamamlayıcı sağlık sigortası neleri kapsar ve şartları neler?

        Tamamlayıcı sağlık sigortası neleri kapsar ve şartları neler?

        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, birçok kişi tarafından dikkat edilen bir konudur. Sosyal Güvenlik Kurumu güvencesine sahip olan insanlar, bu kurum ile anlaşması olan hastanelerde cüzi bir katılım payı öder ve bu sayede özel hastanede muayene olma ayrıcalığına sahip olur. Bu hizmet kapsamında muayene, tedavi ve tahlil gibi birçok şey vardır. Peki Tamamlayıcı Sağlık Sigortası şartları neler? Bu ve daha fazla sorunun yanıtı için yazının devamını okuyun…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 15:22 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:22
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        Tamamlayıcı sağlık sigortası neleri kapsar ve şartları neler?
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        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sayesinde anlaşmalı olduğunu sağlık kurumlarında ayrıcalıklı fırsatlardan yararlanabilir ve bütçenize hitap eden primlerle sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. SGK ile anlaşması olan özel hastanelerde muayene olmak ve tedavi olmak isteyen kişiler, bu sigorta türünün detaylarını merak eder. Siz de Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız devamı aşağıda…

        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

        Birçok kişi tarafından merak edilen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, anlaşmalı sağlık kurumlarında erişilebilir bir bütçeyle muayene ve tedavi olmayı sağlar. Bu sigorta türüyle SGK anlaşmalı özel hastanelerde tetkik, tedavi ve muayene giderleri için fark ödemeden hizmet almak ve sağlığınızı güvence altına almak mümkün hâle gelir.

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        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamı vatandaşların en merak ettiği konular arasında yer alır. Bu sigorta hizmeti, çoğunlukla Temel Sağlık Sigortası’na dâhil olmayan masrafları karşılamak için alınır. Söz konusu poliçenin insanlara kazandırdıkları farklı şirketlerin sunduğu tekliflere göre değişir. Yani her sigorta şirketinin sunduğu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamı birbirinden farklıdır.

        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları Neler?

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        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası teminatları ile neler elde edeceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Bu sigorta türünde öne çıkan unsur, limitsiz yatarak tedavi ve arzuya bağlı doktor muayenelerine kadar imkânlardan oluşmasıdır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda kişinin isteğine bağlı olarak 6, 8, 10 ve 12 doktor muayenesine varan farklı tedavi imkânları mevcuttur.

        Anlaşma yapılan kuruma bağlı değişse de alınan hizmet kapsamında; acil tedavi giderleri, evde bakım, ayakta tedavi masrafları, hastane tedavi ücretleri ve benzeri birçok sağlık masrafı teminat altındadır. Ayrıca bu poliçe kapsamında laboratuvar, görüntüleme, doktor muayeneleri ve ileri tanı yöntemleri gibi hizmetler de teminat kapsamına girebilir.

        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamı Nedir?

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        “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası neleri kapsar?” sorusu aklınızdan geçiyorsa bu konudaki genel kapsamı öğrenmek için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz;

        • Tedavi ve muayene
        • Diş sağlığı hizmetleri
        • Fizik tedavi ve rehabilitasyon
        • Kontak lens ve gözlük
        • Ek hastane masrafları
        • Bazı ilaçlar

        Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu sigorta türü Temel Sağlık Sigortası’nın karşılamadığı hizmetleri karşılayan bir poliçe türüdür. Ancak yukarıda sıralanan hizmetlerin türünün alınabileceği düşüncesi kısmen doğrudur. Alınan hizmetin kapsamı, hizmet veren şirkete bağlı olarak değişecektir.

        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Şartları Neler?

        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası şartları hakkında bilgi almak istiyorsanız paragrafın devamını okuyabilirsiniz. Bu poliçe türü müşterilere sunulurken şirketin dikkat ettiği ölçüde şartlara önem verilir. Yani sigortanın sunulmasında hangi şartlar aranacaksa bunu belirleyen hizmeti veren şirkettir. Ancak genel anlamda bahsetmek gerekirse;

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        • Yaş sınırlamaları,
        • Kişinin sağlık durumunun değerlendirilmesi,
        • Ödeme koşulları,
        • Primler,
        • Şirket politikaları

        Bu noktada Tamamlayıcı Sağlık Sigortası şartları konusunda net konuşmak doğru olmayacaktır.

        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hangi Hastalıkları Karşılamaz?

        Kişiler tarafından “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hangi hastalıkları karşılamaz?” sorusunun cevabı merak edilir. Ülkemizde bu poliçe türünden yararlanmak isteyen sayısız insan vardır ve bu poliçede hangi hastalık türlerinin olmadığı merak konusudur. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Standart Sağlık Sigortası’nın içeriğinden fazlasını sunsa da onun da bir sınırı vardır. Bu nedenle anlaştığınız sigorta şirketi ile poliçe detaylarını en başından konuşmalısınız

        Tamamlayıcı Sağlık Poliçesi Hangi Hastanelerde Geçerli Olur?

        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamı ile hangi hastanelerde hizmet alacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bu, sigorta üzerine anlaştığınız kurumun anlaşmalı olduğu özel hastaneler olabileceği gibi SGK’nın anlaşmalı olduğu kurumlar da olabilir. Neticede, bir sigortalı olarak hangi hastaneden hizmet alacağınızın yanıtını anlaşma yaptığınız sigorta şirketine en başından sorarak öğrenmelisiniz.

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        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kimleri Kapsar?

        Tamamlayıcı Sağlık Poliçesi, yalnızca sigortanın yapıldığı kişiyi kapsayan bir sigorta türüdür. Yani bir babanın bu sigorta hizmetinden yararlanması ile birlikte çocukların da aynı hizmetten yararlanması mümkün olmayacaktır. Eş ve çocukların Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hizmetinden yararlanabilmek için ek hizmet alması ve bunun için başvuru yapması gerekir. Bunun yanı sıra söz konusu poliçenin aktif olduğu günden başlayarak geçerlilik süresi azami 1 yıl olmaktadır.

        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Avantajları

        Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesinden yararlanarak çeşitli avantajlara sahip olabilirsiniz. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır;

        • Bu sigortada, normal sigortadan ek olarak hizmet alınabilir bunlar için ek masrafa gerek kalmaz.
        • Söz konusu poliçe türünde sağlık hizmetlerine yönelik ek maliyetler karşılanacaktır; neticede hizmeti alan kişi erişilebilir ücretlerle kapsamlı sağlık hizmeti alır.
        • Anlaşmalı olunan kuruma bağlı olarak alternatif tıp uygulamalarına erişim mümkün olur.
        • Öncelikli muayene imkânı, belki de bu poliçe türünün en dikkat çekici özellikleri arasındadır.
        • Evde sağlık hizmetlerinin yanı sıra yurt dışı hizmetleri de bulunabilir.
        • Duruma bağlı olarak sigorta primlerinde vergi avantajları elde edilebilir.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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