'Tamamla Bizi Ey Aşk' AKM'de

NEVA’NIN SIRRI

İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu, Yahya Kemal’in “Çok kişi anlamaz eski mûsikîmizden, ondan anlamayan hiçbir şey anlamaz bizden” beytinden mülhem, Hafız Post’tan Itrî’ye, Dede Efendi’den Cüneyt Kosal’a esrarlı musikimizin nevâ perdesi etrafında şekillenmiş “dinî, klâsik ve saz mûsikîsi” formlarından eserleri sanatseverlerle buluşturuyor.Neva’nın Sırrı; 8 Nisan 2025 saat 20.00 AKM Tiyatro Salonu’nda.

ŞEDARABAN FASLI VE SOLO ŞARKILAR

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu “Şedaraban Faslı ve Solo Şarkılar” konseriyle Atatürk Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak. Solistler; Elif İnce, Merve Ceren Tağayer, Şennur Dinleyen, Ali Mert Paşalı, Burak Adaş ve Sait Berker Seymenoğlu’nun seslendireceği şarkıların sanat yönetmenliğini ise Ferruh Yarkın üstleniyor.Şedaraban Faslı ve Solo Şarkılar-İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu; 9 Nisan 2025 saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda.

TRT İSTANBUL RADYOSU CAZ ORKESTRASI KONSERİ

TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası tarafından gerçekleşen konserde solist Sibel Köse müzikseverlerle buluşacak. Şef Cem Tuncer yönetimindeki konser Atatürk Kültür Merkezi’nde cazseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası; 10 Nisan 2025 saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda.

Ali Poyrazoğlu'nun kitabından yola çıkarak yazdığı “Tamamla Bizi Ey Aşk”, tökezlemiş gönül ilişkilerinin, düzeltilip yerli yerine oturtulmasının yöntemleri üstüne müthiş bir güldürü sunuyor. “Buruşmuş gönül ilişkileri ve evlilikler nasıl ütülenerek eski düzgün haline getirilmeli?” gibi konuları işleyen keyifli oyunda; seyircilere bu işin sırları açılıyor ve terapi yöntemleri sergileniyor. Tamamla Bizi Ey Aşk-Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu; 11 Nisan 2025 saat 20:30’da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen, Georges Bizet'in müziğiyle tüm sınırları aşan “Carmen” Operası, özgürlüğün ve tutkunun hikâyesini çarpıcı bir biçimde anlatıyor. Sevmenin de sevilebilmenin de cesaret gerektirdiğini en trajik haliyle anlatan Carmen, izleyiciyi 19. yüzyıl İspanya’sına götürerek, bir aşkın nasıl tutku ile başlayıp bağımlılığa ve trajediye dönüşebileceğini gözler önüne seriyor. Güçlü olduğu kadar başına buyruk, baştan çıkarıcı olduğu kadar özgürlüğüne düşkün Carmen’in hikâyesi, Don José’nin gözünde bir tutku fırtınasına dönüşerek onu geri dönülmez bir sona sürüklüyor. Carmen-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 10 Nisan 2025 saat 20.00, 12 Nisan 2025 saat 15.00’te Telekom Opera Salonu’nda.

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YENİ TÜRKÜ

Events Across Turkey’in (EAT) organizasyonunu yaptığı İstanbul Night Flight, 2025 yılında da starları ağırlamaya devam ediyor. “NIGHT is VIBE” adını taşıyan organizasyon Yeni Türkü’yü Atatürk Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşturacak.Yeni Türkü; 12 Nisan 2025 saat 22.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda.

TÜRK TELEKOM PRIME KAHVE KONSERLERİ/CHANSONS D’AMOUR

Cumartesi sabahlarının klasiği Türk Telekom Prime Kahve Konserleri’nin 12 Nisan temsilinde, tenor Aykut Yılmaz yorumu ile ölümsüz Fransız aşk şarkıları AKM’de yankılanacak. Türkçe sözlerle de hafızalarda yer eden birçok şarkı, interaktif gerçekleşecek konserde yer alacak. Seyirciler de konserin bir parçası olarak şarkılara eşlik ediyor.Chansons D’amour; 12 Nisan 2025 saat 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu Fuaye’de.

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ÖNÜM ARKAM DUYGULARIM SOBE

Hayali; tıpkı bir korsan gibi maceralı denizlere yelken açmak olan yedi yaşındaki Deniz’in annesinin anlattığı masalla başlayan tiyatro oyunu, ‘’sonsuz bir mutluluğun’’ ihtimalini sorguluyor. Deniz’in uykuya dalmasıyla, duygularını temsil eden figürler birer birer belirmeye başlar. Şaşkınlık ona hayatın renklerini ve merakın gücünü gösterirken, korku cesaretin kapısını aralar, öfke kendini ifade etmenin anlamını öğretir. Mutluluk ise çok oyunbazdır, biz tam onu yakaladık derken gider başka bir yere saklanır, saklandığı yerden bize göz kırpar. Oyunda; Her bir duygu, kendi önemini anlatırken Deniz’e rehberlik eder; böylece Deniz hem duygularını daha yakından tanır hem de kendini keşfetmenin büyülü bir yolculuğuna çıkar. Önüm Arkam Duygularım Sobe; 13 Nisan 2025 saat 12.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.