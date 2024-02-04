Tam mevsiminde leziz lahana sarması tarifi! Lahana sarması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Lahana sarmasının hazırlanışı oldukça özen gerektiren bir süreçtir, ancak ortaya çıkan lezzet buna değer. Lahana sarması yapmak için taze lahana yaprakları, dana veya kıyma eti, pirinç, soğan ve baharatlar kullanılır. Bu malzemelerin ustalıkla bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan iç harç, lahanaların sarması için ideal bir lezzet patlaması sunar. Lahana sarması, sadece kış sofralarının değil, aynı zamanda birbirinden farklı lezzetleri bir araya getirerek sofralara renk katan bir yemek alternatifidir.

LAHANA SARMASI MALZEMELERİ NELER?

1 orta boy lahana

250 gram orta yağlı kıyma

1 adet büyük soğan

Bir avuç kırık pirinç

Yeteri kadar tuz ve karabiber

LAHANA SARMASI NASIL YAPILIR? Lahana yaprakları kaynar tuzlu suda dirlikleri gidene kadar haşlanır ve suyu süzerek bir tabağa alınır.

İç harcı için 2 defa makineden geçirilmiş kıymaya pirinç, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiber katılarak iyice yoğrulur.

İç hazırlanınca lahana yaprakları teker teker yayılıp her yaprağın ortasına bir parça iç koyulduktan sonra sarılır.

Tencereye dolmaları yerleştirmeden önce dibine 1-2 sıra lahana yaprağı yayılır. Yaprakların üstüne düzenli bir biçimde sarılmış dolmalar yerleştirilir.

Yapraklar sarılıp tencereye yerleştirildikten sonra üzerine 1 parmak geçecek kadar su konur.

Dolmaların üstüne ters çevrilmiş bir tabak yerleştirilip tencerenin kapağını da kapattıktan sonra ateşe oturtulur ve pişmeye bırakılır.

Dolmalar piştikten sonra servis tabağına alınıp, sıcak sıcak tüketilir.

İsteğe göre bu dolma sade veya yoğurtlu olarak servis edilebilir.

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