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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tam 2 yıl geride kaldı: 3 kişiyi öldürdü! Kırmızı bültenle aranıyor! - Güncel Gündem haberleri

        Tam 2 yıl geride kaldı... 3 kişiyi öldürdü! Kırmızı bültenle aranıyor!

        Kayseri'de, miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri 30 yaşındaki Seyit ve 20 yaşındaki Gaffar Mehmet Yılmaz ile dayıları 44 yaşındaki Serdar Yılmaz'ı öldüren 41 yaşındaki Mehmet Yılmaz, 731 gündür aranıyor. Firari Mehmet Yılmaz hakkında, 3 kez 'kasten öldürme' suçundan müebbet istendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 11:38 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:52
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        Tam 2 yıl geride kaldı... 3 kişiyi öldürdü! Kırmızı bültenle aranıyor!
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        Kayseri'de olay, 3 Ocak 2022'de Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz (41) ile kuzenleri Seyit (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

        İKİ KARDEŞ İLE DAYISINI VURDU

        DHA'da yer alan habere göre kavgaya, Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da (44) dahil oldu. Bu sırada Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı.

        3 KİŞİ ÖLDÜ, 731 GÜNDÜR FİRARİ

        Olay yerinden geçen M.A.'ya da yerden seken mermi isabet etti. Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz ise hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Mehmet Yılmaz ise 731 gündür yakalanamadı.

        3 KEZ MÜEBBET TALEBİ

        Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, firari Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez 'kasten öldürme' suçundan müebbet istendi. Yılmaz hakkında M.A.'nın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 'silahtan sayılan cisim ile yaralama' suçundan da ceza talep edildi.

        "KIRMIZI BÜLTEN" İLE ARANIYOR

        Mehmet Yılmaz ile cinayet sonrası görüştüğü iddia edilen Mehmet Y. isimli arkadaşı hakkında ise 'suçluyu kayırmak'tan aynı dosya kapsamında dava açıldı. Mehmet Yılmaz hakkında ayrıca 731 gündür kırmızı bülten ile arama kararı bulunuyor.

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