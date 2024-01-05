Talu Çifti kimdir? Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu kimdir? İşte merak edilen detaylar

TALU ÇİFTİ KİMDİR?

'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu kamuoyunda Talu Çifti olarak tatnınıyorlar.

Talu Çifti yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine harekete geçen polis Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'yu yakaladı. Çiftin Gürcistan'dan İstanbul Havalimanı'na geldiği ve burada polis ekiplerince yakalandığı kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan çiftin ilk ifadeleri de ortaya çıktı.