Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Zafer Cieylan'a

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Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın üstlendiği yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay; yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın; yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşan seçici kurul, 20 bin TL tutarındaki para ödülünün, Taleb Alrefai’nin 2016 tarihli şiirsel kısa romanı Kaptan’ı Arapçadan Türkçeye büyük bir duyarlılık ve akıcılıkla çeviren Zafer Ceylan’a verilmesine karar verdi.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; Zafer Ceylan’a verilen ödülün gerekçesini; “Kuveytli yazar Taleb Alrefai’nin gerçek bir kaptan olan Ali Nâsır en-Necdî’nin 1979 yılında başından geçenlerden ilhamla kaleme aldığı şiirsel kısa romanı Kaptan, 2018 yılında Londra’daki Booker Prize Foundation tarafından yönetilen, Arap dünyasının en prestijli ödülü International Prize for Arabic Fiction adayları arasında yer almıştır. Korkunç bir fırtınada sırra kadem basan Kaptan Ali Nâsır en-Necdî’nin yaşadıklarından hareketle yazdığı bu kitabında Taleb Alrefai, ihtiyar kaptanın denizin çağrısına çocukluğunda ilk defa kulak verdiği günlerden inci avcılığıyla geçen ilk deniz maceralarına ve 14 yaşında kaptan oluşuna dek girift bir portresini sunmaktadır. Arap Yarımadası’nda inci avcılığının sona erişiyle insanın denizle olan bağlantısının kopuşunu ve bir geleneğin sona erişini dokunaklı bir biçimde anlatan roman, yazarın Kuveyt tarihinin bir kahramanı olarak gördüğü kaptana bir saygı duruşu niteliğindedir. Bize aynı zamanda petrolü keşfetmelerinden önce Kuveytlilerin yaşadıkları hayatı tanıtmakta, bir keşif heyecanına bizi ortak etmektedir. Zafer Ceylan, karmaşık denizcilik terimleriyle dolu metni büyük bir maharetle Türkçeleştirmiş, Arapça orijinaline sadık kalmanın yanı sıra Türkçenin unutulmayacak gemicilik hikâyeleri arasına girmesini sağlamıştır. Ceylan, görünürde sade bu metnin çarpıcı imgelemine gösterişsiz, ustalıklı karşılıklar bulmuş, diyalogları büyük bir başarıyla Türkçe söylemiş ve Arapçadan Türkçeye çevrilen edebiyat külliyatına önemli bir katkı sunmuştur. Türkiye’de az tanınan Kuveyt edebiyatının kapılarını okurlara açan çevirinin, Arapça edebiyatın bu incisini başarıyla su yüzüne çıkardığını düşünüyoruz,” olarak paylaştı.

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