Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, kendisi hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Sambacı, kulübünün Çin'deki coronavirüs salgını nedeniyle liglerin tatil edilmesi ve takımın futbolcularına süresiz izin verdiğini belirterek ülkesinde herhangi bir kulüple transfer görüşmesi yapmadığını belirtti.

Instagram'dan açıklama yapan Brezilyalı futbolcu, "Brezilya'ya sadece tatile gidiyorum. Kulüp süresiz tatil verdi ve coronavirüs nedeniyle ailem de merak ediyor. Palmeiras'a da saygı duyuyorum ama herhangi bir Brezilya kulübüyle transfer görüşmesi yapmadım." ifadelerini kullandı.