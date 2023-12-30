Talihsiz 'caretta caretta' yeniden denizle buluşturuldu

25 Aralık'ta "Alo 177 Yangın İhbar Hattı'na yapılan ihbar sonucu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğüne bağlı Kemer Milli Park Şefliği ekiplerince Kemer'de balıkçı barınağı olarak kullanılan derede deniz kaplumbağası tespit edildi.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkilileri kafasında şekil bozukluğu bulunan kaplumbağanın sağlıklı olduğunu, vücudundaki etiketten daha önce İtalya'da tedavi gördüğünü belirledi.

DEKAMER yetkilileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ile Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri deniz kaplumbağasını dereden çıkartarak, insan yoğunluğu olmayan bir noktadan sahile bıraktı. Kısa bir yürüyüşle denize ulaşan deniz kaplumbağası, kendini suya bırakarak gözden kayboldu.

İTALYA'DAN TÜRKİYE'DEKİ EKİPLERE TEŞEKKÜR

İtalya'daki merkez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Türkiye'deki ekiplere teşekkür ederek, "Türkiye bizimle iletişime geçti çünkü yanlış yola sapıp nehre giren bu kaplumbağayı bulmuşlardı. Etiket sayesinde ikinci kez bulunan deniz kaplumbağasının 'tıbbi kaydının' tüm Akdeniz'de takibi mümkün oluyor, böylece operatörlerin geçmişini bilen örneğe müdahale etmelerine olanak sağlanıyor. 5 ayda 1500 kilometrenin üzerinde yüzdü. Bu kaplumbağa, onlara yeni bir optimal sağlık durumu kazandırmak için yaptığımız sıkı çalışmanın başarılı olduğunun bir göstergesi. Bu kadar yolu seyahat edebilmek için fiziksel durumunun gerçekten birinci sınıf olması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

DKMP Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, deniz kaplumbağalarının korunması maksadıyla 20 önemli alanda deniz kaplumbağaları yuvalama alanı belirlendi. Bu alanların 14'ü DKMP Genel Müdürlüğünce; Özel Çevre Koruma alanlarıysa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca korunuyor.