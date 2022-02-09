"Taliban üyeleri kız çocuklarını eğitim için yurt dışına gönderiyor"

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Taliban, Afganistan'da kız çocuklarının okula gitmesine izin vermezken Taliban üyelerinin çocuklarını Katar dahil birçok ülkede eğitim almak için gönderdiği ifade edildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre üst düzey yetkililer, Taliban üyeleri kız çocuklarını lise ve üniversite eğitimi almak için Katar ve Asya ülkelerine eğitim almaya gönderiyor.

Çoğu Katar olmak üzere, kız ve erkek çocuklarını eğitim almak için Doha'yı tercih ediyor.

Afganistan milyonlarca kız çocuğu şu an okula gidemezken, Taliban hükümeti erkek çocuklarının liseye gitmesine izin verirken, ilkokulları tüm çocuklar için açtı.

Taliban üyesi, iki kızının Katar’da devlet okulunda okuduğunu söyledi. İsmi verilmeyen Taliban üyesi "Üç yıl eğitimi çok umursamadan yaşadık ancak yaşadığımız mahalle herkes okula gittiği için çocuklarımız da istedi. Dördüncü yılda, üç oğlumu ve iki kızımı okula gönderdim." dedi.

GİZLİCE ÜNİVERSİTEYE GÖNDERİYORLAR

Başka Taliban üyelerinin de çocuklarını Katar'da Pakistanlıların yönettiği özel okullara gönderdiği belirtildi. Geçici Taliban hükûmetinden bir bakanın kızı şu an Katar Üniversitesi’nde tıp okuduğunu söyledi.

Ayrıca Taliban üyelerinin çocuklarını Afganistan'da da gizlice üniversiteye gönderdiği belirtildi.

Öte yandan Afganistan Kültür Bakan Yardımcısı ve Taliban sözcüsü, uzun zamandır eğitimleri durdurulan kadınların ve kız çocuklarının 21 Mart'tan itibaren okula dönmesine izin verileceğini açıkladı.