Taliban'dan selfie yasağı!

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Taliban'ın geçici hükümetinde Milli Savunma Bakanlığı vekili Muhammed Yakup, Taliban'ın bazı yerlerde eğlenirken görüntülerinin yayınlanmasının ardından genç Taliban üyelerine çok fazla eğlenmemeleri, şık kıyafet ve ayakkabı giymemelerini istedi. Yakup, genç Taliban üyelerini selfie çekmekten kaçınmaları konusunda uyardı.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatmasından birkaç gün sonra lunaparkta eğlenen Taliban üyelerinin görüntüleri gündem olmuştu. 31 Ağustos itibariyle yabancı güçlerin kalmadığı ülkede Taliban üyelerinin yine hayvanat bahçesinde, eğlence parklarında eğlendiği görüldü.

Bu görüntülerin gündem olmasının ardından Taliban'ın geçici hükümetinde Milli Savunma Bakanlığı görevini yürüten Muhammed Yakup Taliban üyelerini uyardı.

Yakup genç Taliban üyelerini selfie çekinme konusunda uyararak, şık kıyafet ve ayakkabı giymemelerini istedi.