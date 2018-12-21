Talat Bulut: Her şey yolunda - Magazin haberleri

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, gazetecileri görünce hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalışan oyuncu, "Her şey yolunda" dedi. Bulut, tatil programı sorulduğunda, "Dizi yoğunluğu devam ediyor. Şu an bir plan yok" dedi.