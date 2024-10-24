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        Haberler Gündem Güncel Talas Belediyesi'nin topraksız tarım ürünü | Son dakika haberleri

        Talas Belediyesi'nin topraksız tarım ürünü safran çiçek açtı

        Kayseri'nin Talas Belediyesi'nin üç ay önce deneme üretimine başladığı topraksız tarım ürünü safran çiçek açtı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:24 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:24
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        Talas Belediyesi'nin topraksız tarım ürünü
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        Kayseri'nin Talas Belediyesi'nin Reşadiye ek hizmet binasında topraksız tarım uygulaması kapsamında 3 ay önce deneme üretimi başladığı safran bitkileri çiçek açmaya başladı.

        Su tankı içerisinde bitkinin ihtiyacı olan besin maddeleri ilave edilip suyun pH değeri bitkiye uygun hale getirilerek gerçekleştirilen üretimde 2 safran çiçeklendi.

        Olumlu sonuç alınan uygulama ile ilçedeki üreticilere örnek olunması amaçlanıyor. Uygun şartlar sağlandığında kapalı ortamlarda iklimden etkilenmeden yılın 365 günü üretim yapabilme imkânı sağlayan sistemle, aşırı gübreleme ve bilinçsiz şekilde bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallara bağlı olarak toprağın verimsizleşmesinin de önlendiği belirtildi.

        Belediye, kapalı ortamla topraksız ve dikey tarım faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla daha önce de aynı alanda salatalık yetiştirmişti.

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        #yerel haberler
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        #Talas Belediyesi
        #Topraksız tarım
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