Taksit yasağı böyle deliniyor!

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Kurul Kararları kapsamında yurt dışına ilişkin harcamalarda havayolları, seyahat acenteleri ve konaklamada taksit yapılmamasına karar vermişti. 31 Temmuz'da açıklanan kararda, "Kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

Taksit yasağı, turizmciler tarafından olumsuz karşılanırken özellikle KKTC'nin de bu kapsama alınması düzenlemenin değiştirilmesi yönünde tepki almıştı.

HAVAYOLU ŞİRKETİ PEŞİN SATIYOR, BANKALAR FAİZLE TAKSİTLENDİRİYOR

Tüketicilerin yurt dışı tatil planları için endişe yaratan bu karar bankalar üzerinden aşılabiliyor. Yurt dışına uçak bileti alan vatandaşlar, havayolu firmasından biletlerini peşin olarak kredi kartıyla satın aldıktan sonra mobil bankacılık kanalı aracılığıyla bu işlemeleri taksitlendirebiliyorlar. Örneğin bir banka 18 aya kadar aylık 2.89 faiz oranıyla taksitlendirme yaparken, bir diğer banka ise aylık 2.13 faiz oranıyla harcamayı 3'e kadar bölebiliyor.

Yüzde 2.18'lik aylık faizin yıllık bileşik faizi yüzde 28.18 oluyor. 2.89'luk faiz ise yıllık yüzde 40.76'ya denk geliyor.