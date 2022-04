Bir yıldır taksicilik yaptığını söyleyen Levent Serkan, “Zam geldi, iyi oldu yani. Bize bayağı bir etki ediyordu. Ben şahsen bırakmayı düşünüyordum ama şu anda çok iyi. Vatandaşlardan zam şikayeti almadım, onlar da farkında her şeyin yükseldiğinin. Bir şekilde bu zaman geçecek. Sadece yakıta değil, araba parçalarından tutun da her şeye zam geliyor. O yüzden şu an devam” dedi.