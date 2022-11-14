Taksim patlamasında ölenlerin isimleri belli oldu

BABA İLE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalıştığı öğrenilen Yusuf Meydan (34) da, kızı 9 yaşındaki Ecrin ile güzel bir pazar günü geçirmek için Taksim'deydi. Baba ile kızı, sivilleri hedef alan hainler hayattan kopardı.

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Taksim saldırısında yüreklerimizi yakan bir de çift vardı. 40 yaşındaki Adem Topkara ise 27 yaşındaki eşi Mukaddes Elif Topkara ile hayatını kaybetti.