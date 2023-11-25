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        Taksim Meydanı kapatıldı

        Taksim Meydanı, izinsiz eylemlere karşı kapatıldı. Meydan bariyerlerle çevrilirken Metro İstanbul'dan da açıklama yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:22 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:22
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        Taksim Meydanı kapatıldı
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        25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle izinsiz eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi. Meydan öğle saatlerinden itibaren kapatıldı.

        Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda da, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.

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        #Taksim Meydanı
        #son dakika haberi
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