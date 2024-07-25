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        Haberler Gündem Güncel Taksim-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza | Son dakika haberleri

        Taksim-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza

        İstanbul'da Taksim ile Kabataş arasındaki füniküler hattında teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:38 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:38
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        İstanbul'da metro hattında teknik arıza
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        Taksim-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

        Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.

        Kabataş istasyonundan füniküleri kullanmak isteyen yolcuların güvenlik görevlileri tarafından İETT otobüslerine yönlendirildi.

        Hattaki arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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        #istanbul
        #metro
        #ARIZA
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