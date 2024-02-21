Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik arıza giderildi
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler yapılamadı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamadı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
ARIZA GİDERİLDİ
Metro İstanbul, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda seferlerin normale döndüğünü bildirdi.
Teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferler için sosyal medya hesabından yeni bir duyuru yayınlayan Metro İstanbul, “F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır.” ifadesini kullandı.