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        Haberler Gündem İstanbul Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik arıza giderildi

        Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik arıza giderildi

        Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler yapılamadı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 06:52 Güncelleme: 21.02.2024 - 08:01
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        Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik arıza
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        Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamadı.

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        ARIZA GİDERİLDİ

        Metro İstanbul, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda seferlerin normale döndüğünü bildirdi.

        Teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferler için sosyal medya hesabından yeni bir duyuru yayınlayan Metro İstanbul, “F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır.” ifadesini kullandı.

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        #metro istanbul
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