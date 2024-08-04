Taksim'de turistlerin sıcakla imtihanı
İstanbul'da hava sıcaklığı yeniden 30 derecelerin üzerine çıkarken turistik mekanlar sıcak havaya rağmen doldu taştı. Kavurucu sıcaktan dolayı yerli ve yabancı turistler gölgelik yer ararken, bazıları ise şemsiye ile korundu.
Giriş: 04.08.2024 - 17:49 Güncelleme: 04.08.2024 - 19:14
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıktı.
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İstiklal Caddesi'nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Yerli ve yabancı turistler kavurucu güneşten çeşitli yöntemler ile korundu.
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Kimisi şemsiye ile gezerken, kimisi ise buldukları gölgeliklere sığınarak serinledi.
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