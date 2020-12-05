Vurdumduymazlık!

Türkiye koronavirüsle mücadelede önlemleri arttırırken, sokağa çıkma kısıtlamasında ortaya çıkan bazı olumsuz tablolar görenleri hayrete düşürmeye devam ediyor. İstanbul halkı hafta sonu evlere kapanırken, meydan ve caddelerin keyfini süren yabancı turistlerden bazıların maskesiz olarak ortalıkta dolaşmaları dikkat çekiyor.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ADETA HİÇE SAYILIYOR

Hafta içi 21:00 ile saat 05:00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra hafta sonu uygulanan sokağa genişletilmiş çıkma kısıtlamadan da muaf olan yabancı turistlerden bazılarının koronavirüs önlemlerine uymadığı gözlemleniyor.

MASKE TAKMAYAN TURİSTTEN SALDIRI GİRİŞİMİ!

Bu duyarsızlığın son örneği İstanbul'un en merkezi yerlerinden biri olan Taksim'de yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup, uyulmadığını gözlemlemek için Taksim ve çevresini gezen Habertürk muhabiri Emrah Doğru, maskesiz gezen turisti kameraya çekmek isteyince saldırı girişimiyle karşılaştı. Maskesini takması istenen turist, muhabirimiz Emrah Doğru’yu darp etmek istedi. Polisin olaya müdahale etmesiyle durum sakinleştirildi.

DÜNYADA KISITLAMA YASAĞI HERKESİ KAPSIYOR

İşletmelerin yasak kapsamında kapalı olmasına rağmen turistlerin yasağa dahil edilmemesi kafaları karıştırıyor. Her yerin kapalı olduğu bir ortamda turistlerin yasağa dahil edilmemesi bir başka yanıtını arayan soru. Hafta sonu vakitlerini sokaklarda geçiren turistler, hafta içi tekrar kalabalığa karıştıklarında yasağın etkisi buharlaşıyor. Koronavirüs kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan diğer ülkelerde bulaş ihtimali göz önüne alınarak herkes yasağa dahil edilirken Türkiye’de ise yabancı turistler bu uygulamadan muaf tutuluyor...