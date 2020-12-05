Vurdumduymazlık!

Türkiye koronavirüsle mücadelede önlemleri arttırırken, sokağa çıkma kısıtlamasında ortaya çıkan bazı olumsuz tablolar görenleri hayrete düşürmeye devam ediyor. İstanbul halkı hafta sonu evlere kapanırken, meydan ve caddelerin keyfini süren yabancı turistlerden bazıların maskesiz olarak ortalıkta dolaşmaları dikkat çekiyor.
KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ADETA HİÇE SAYILIYOR
Hafta içi 21:00 ile saat 05:00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra hafta sonu uygulanan sokağa genişletilmiş çıkma kısıtlamadan da muaf olan yabancı turistlerden bazılarının koronavirüs önlemlerine uymadığı gözlemleniyor.
MASKE TAKMAYAN TURİSTTEN SALDIRI GİRİŞİMİ!
Bu duyarsızlığın son örneği İstanbul'un en merkezi yerlerinden biri olan Taksim'de yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup, uyulmadığını gözlemlemek için Taksim ve çevresini gezen Habertürk muhabiri Emrah Doğru, maskesiz gezen turisti kameraya çekmek isteyince saldırı girişimiyle karşılaştı. Maskesini takması istenen turist, muhabirimiz Emrah Doğru’yu darp etmek istedi. Polisin olaya müdahale etmesiyle durum sakinleştirildi.
DÜNYADA KISITLAMA YASAĞI HERKESİ KAPSIYOR
İşletmelerin yasak kapsamında kapalı olmasına rağmen turistlerin yasağa dahil edilmemesi kafaları karıştırıyor. Her yerin kapalı olduğu bir ortamda turistlerin yasağa dahil edilmemesi bir başka yanıtını arayan soru. Hafta sonu vakitlerini sokaklarda geçiren turistler, hafta içi tekrar kalabalığa karıştıklarında yasağın etkisi buharlaşıyor. Koronavirüs kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan diğer ülkelerde bulaş ihtimali göz önüne alınarak herkes yasağa dahil edilirken Türkiye’de ise yabancı turistler bu uygulamadan muaf tutuluyor...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!