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Taksim Camii Aşevi çorba ikramı ile hizmete başladı

Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı bünyesinde kurulan aşevi hizmete başladı. Vakıf Genel Müdürü Muhammet Furkan Gümüş, aşevinden haftanın 5 günü sabah namazından sonra çorba ikram edileceğini belirterek, "Allah'ın izniyle hem camimizin banisi hem de vakıf mütevellilerimizin katkılarıyla aşevinin hizmet içeriğini ilerleyen zamanlarda daha da artıracağız" dedi

Giriş: 29.12.2022 - 12:33 | Güncelleme: ABONE OL
Taksim Camii Aşevi hizmete başladı
AA

İstanbul'da, Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı bünyesinde kurulan aşevi hizmete başladı. Vakıf Genel Müdürü Muhammet Furkan Gümüş, cami ve külliyenin 28 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdiğini hatırlattı.

Taksim Camii ve Külliyesi içinde kültür sanat merkezi, sanat atölyeleri, kitabevi, kitap kafe, divan salonu ve Taksim Çocuk Kulübü bulunduğunu anlatan Gümüş, yakın zamanda çalışmalarını tamamladıkları Taksim Camii Aşevi'ni de faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Aşevinden haftanın 5 günü sabah namazından sonra çorba ikram edileceğini belirten Gümüş, şunları kaydetti:

"Taksim Camii Aşevi'ni faaliyete geçirmemizin en önemli amaçlarından birisi, çevremizde bulunan ihtiyaç sahibi, yolda kalmış, zorda kalmış ihtiyaç sahiplerine sıcak bir çorba ikramında bulunabilmek. Sabah işine erkenden gidenler ve sabah namazından çıkan cemaate olmak üzere, aşevimizi haftanın beş günü sabah namazından sonra çorba ikramıyla beraber faaliyete geçirdik. Allah'ın izniyle hem camimizin banisi hem de vakıf mütevellilerimizin katkılarıyla aşevinin hizmet içeriğini ilerleyen zamanlarda daha da artıracağız."​​​​​​​

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