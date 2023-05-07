Taksili silah kaçakçısı kovalamaca ile yakalandı

İstanbul'da taksiyle silah kaçakçılığı yapan sürücü yakalandı.

İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir taksi sürücüsünün silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Aracı izlemeye başlayan ekipler ile takibe alındığını fark eden taksi sürücüsü E.K.U. arasında kovalamaca yaşandı. Polisi fark ettikten sonra sık sık şerit değiştirerek kaçmaya çalışan şüpheli, uzun süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Aracı durdurduktan sonra sürücüyü gözaltına alan ekipler, takside yaptıkları aramada, şeffaf poşet içinde üzerlerinde herhangi bir ibare bulunmayan 10 ruhsatız tabanca ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.