Taksideki yolcu şaşırttı!

Bursa'da, eşyalarla birlikte taksinin bagajında yolculuk eden kişi, kameraya yansıdı.

Osmangazi ilçesinde, iddiaya göre, arkadaşları ile bindiği taksiye eşyalarını yerleştiren kişi, kapak kapanmayınca bagajda yolculuk yaptı.

Bagajda eşyaları tutarak giden kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, taksi şoförü D.A.'ya, "araç dışında yolcu bindirmek" ve "bagaj kapısının açık tutulması" suçlarından toplam 1861 TL ceza kesti.