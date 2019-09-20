Kasten öldürme suçundan müebbet istenirken...

Ataşehir'de 23 Şubat 2019 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir eğlence mekanında alkol alan Metin Karahancı (40),Yakup İğrek (38) ve Mehmet Eyidoğan (39),saat 06.40 sıralarında taksi şoförü Aziz Kahraman'ın kullandığı 34 THZ 77 plakalı otomobile bindi. Taksi seyir halindeyken, arka koltukta oturan Yakup İğrek, aracın içerisine kustu. Bunun üzerine otomobilden aşağıya inen Metin Karahancı ve Yakup İğrek, şoför Aziz Kahraman kavga etmeye başladı. Mehmet Eyidoğan kavgayı ayırmaya çalışırken, Karahancı ve İğrek'in darbeleriyle yere düşen Kahraman, daha sonra ayağa kalkıp sendelemeye başladı. Bir işyerinin duvarının kenarına kadar gelen Aziz Kahraman, daha sonra yüz üstü yere kapaklandı. Üç şüpheli olay yerinden başka bir ticari taksi ile ayrılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, şoför Aziz Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaydan sonra kaçan şüpheliler, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Metin Karahancı (40) ve Yakup İğrek (38) tutuklanırken, Mehmet Eyidoğan (39) ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcılık, 3 şüpheli hakkında da, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

"BİZ OLAY YERİNDEN AYRILIRKEN RAHMETLİ AYAKTA VE HAYATTAYDI"

İstanbul Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın ilk celsesine, tutuklu sanıklar Metin Karahancı (40) ve Yakup İğrek (38),tutuksuz sanık Mehmet Eyidoğan (39),müşteki Özgür Kahraman ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan sanıklardan Yakup İğrek, “Olay günü önce Metin, sonra Mehmet ile ayrı ayrı telefonda konuştum. Bostancı'da benim bulunduğum mekana geldiler. Bir saat kadar oturup içki içtik. Eve gitmek için üçümüz bir taksiye binmeye karar verdik ve maktulün aracına tesadüfen bindik. Kendisini daha önceden tanımam. Araçta kusmam üzerine şoför Aziz Kahraman aracı durdurdu ve bana, 'Allah belanı versin' diye tepki gösterdi. Araçtan indi. Benim de araçtan indiğim sırada üzerimdeki kıyafetlerden beni silkeledi. Kazağım yırtıldı. Metin bu arada, 'aracın yıkama parasını veririz' diye seslendi. Araya girmek istedi. Maktul benim boğazımı sıkmaya başladı. Metin araya girince ona da küfür etmeye başladı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek yüzüne denk gelecek şekilde yumrukla vurdum. Üçümüz birlikte vurmaya başladık. Daha sonra Mehmet araya girdi ve oradan ayrıldık. Biz olay yerinden ayrılırken rahmetli ayakta ve hayattaydı" dedi. Diğer sanıklar da, olayın, Yakup İğrek'in anlattığı şekilde gerçekleştiğini söylediler.

Mahkeme heyeti, taksici Aziz Kahraman'ı ölüm sebebinin belirlenmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi. Sanıkların Kahraman'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmemiş olması, eylemlerinin ölüme sebebiyet verdiklerini gösterir delillerin bulunmadığını belirten mahkeme , tutuklulukta geçen süre, delillerin toplanmış oluşu, kaçma şüphesi bulunmadığı ve delil karartma ihtimali bulunmadığından tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi.