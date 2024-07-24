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        Beyoğlu'nda taksicinin kurnazlığı pahalıya patladı

        İstanbul Galata Köprüsü'nde, turistten Dolmabahçe Sarayı'na gitmek için taksimetre açmayarak 600 lira talep eden taksici, sosyal medya görüntülerinden tespit edildi. Taksiciye toplamda 9 bin 574 lira idari para cezası uygulanırken, taksi ise 10 gün trafikten menedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 14:59 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:12
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        Taksicinin kurnazlığı pahalıya patladı
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        İstanbul'u ziyaret eden bir turist, Galata Köprüsü'nden Dolmabahçe Sarayı'na gitmek için bir taksiye binmek istedi. Cep telefonuyla kayıt da alan turist, taksiciye yaklaşarak Dolmabahçe'ye ne kadara gideceğini sordu. Taksi sürücüsü ise 600 liraya gideceğini söyledi. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan turist, duruma isyan etti.

        İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, 18 Temmuz 2023 tarihinde 34 TAZ 50 plakalı ticari taksinin sürücüsü H.Y., turist yolculardan 600 TL talep ettiği belirlendi. Söz konusu görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra harekete geçen ekipler, sürücüyü kısa sürede tespit etti.

        Yapılan incelemeler sonucunda, sürücü H.Y.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) 31/1-B maddesi gereğince "taksimetre kullanmamak" suçundan 3 bin 135 TL ve Ek2/5 maddesi gereğince "belediye çalışma izni süresi bittiği halde yolcu taşımaktan" 6 bin 439 TL olmak üzere toplam 9 bin 574 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 34 TAZ 50 plakalı ticari taksinin çalışma ruhsatı 10 gün süreyle askıya alınarak araç trafikten men edildi.

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        #taksi
        #Beyoğlu
        #istanbul
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