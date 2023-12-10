Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLERİ: Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı! - VİDEO HABER

        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!

        Bursa'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu takside 60 gram taş kokain ele geçirilirken, sürücü 25 yaşındaki M.T.K. tutuklandı. Hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan M.T.K.'nın, yakalanmadan önce İstanbul Boğazı üzerinde, köprüden otomobiliyle geçtiği sırada direksiyon başında kokain kullandığı ve o anların yanındaki arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde M.T.K.'nin, bir arkadaşını kucağında yeşil reçeteye tabi ilaç kutularıyla kaydettiği anlar ile bir evde kase içine koyduğu taş kokaini görüntülediği anlar da yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 11:43 Güncelleme: 10.12.2023 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Mart'ta, İstanbul-İzmir otoyolu Bursa girişindeki kuzey gişelerinde rutin uygulama sırasında bir taksiyi durdurdu.

        GÖZALTINA ALINAN TAKSİCİ TUTUKLANDI

        DHA'da yer alan habere göre sürücü M.T.K.'nin tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis araçta yaptığı aramada, bagaj, tavan döşemesi ve dikiz aynasının düğmelerinin bulunduğu bölümlerde, peçete, ıslak mendil ve şeffaf poşete sarılı halde, toplam 60 gram taş kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan M.T.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        KOKAİNLERİ, DAHA UCUZ DİYE İSTANBUL'DAN SATIN ALMIŞ

        REKLAM

        Savcılık soruşturmasının ardından, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan M.T.K.'nin iddianamedeki ifadesinde, "Ben, sürekli taksi üzerinde olduğum için kokain kullanıyorum. Bunları genellikle İzmir'den satın alıyorum. O gün, yanımda bulunan arkadaşımı, İstanbul'da yaşayan sevgilisinin yanına getirdim. İstanbul'da uyuşturucu satıcısı olan, tanımadığım bir kişiyle tesadüfen tanıştık. Bana kokain satabileceğini söyledi. Fiyatı, İzmir'e göre ucuz olduğu için ben de satın aldım. Yakalanmasaydım, araçta bulunan kokainleri ben kullanacaktım" dediği öğrenildi.

        DİREKSİYONU BIRAKIP KOKAİN KULLANDI

        M.T.K.'nin Bursa'da, ağır ceza mahkemesinde yargılaması devam ederken, yakalanmadan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. M.T.K.'nin, bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerinde, kendi kullandığı araç ile İstanbul Boğazı üzerinde seyir halindeyken, direksiyonu bırakıp, elinde tuttuğu tabak içerisindeki kokaini kullandığı, bu sırada, "Çağlar, bak İstanbul Köprüsü'nde kardeşin kokain çekiyor. Olci, benden sana gelsin. Öf Allah'ım böyle bir şey yok" diyerek güldüğü görüldü.

        YEŞİL REÇETELİ İLAÇLARI 'BEBEKLERİM' DİYE SEVDİ

        Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaklaşık 8.5 aydır tutuklu bulunan M.T.K.'nin, taksisi ile yolculuk yaptığı sırada kaydettiği bir başka görüntüde ise yanındaki arkadaşının kucağında, yeşil reçeteye tabi ve uyuşturucu etkisi bulunan çok sayıda ilaç kutusunu kaydettiği anlar yer aldı.

        İlaç kutularını okşayan arkadaşına, "Evet, Deniz bey ne düşünüyorsunuz?" diye soran M.T.K.'ye, arkadaşı, "Vallahi bu bebekler aç. Evde püskevit yok" diye yanıt verdi. Bunun üzerine M.T.K.'nin, "Orijinal haplarla sizlerleyiz" sözlerine ise Deniz isimli arkadaşının, "Orijinal buyurun arkadaşlar. Fırından çıktı taze taze" diye yanıt verdiği görüldü.

        Bir evde çekildiği anlaşılan görüntüde ise büyük bir kase içerisinde taş kokain, çevresindeki tabaklarda da ezilmiş ve toz haline getirilen kokainler dikkat çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #uyuşturucu
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Birine cansız ulaşıldı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Birine cansız ulaşıldı!
        "3 transfer yapılmazsa..."
        "3 transfer yapılmazsa..."
        Annesi ve 2 yaşındaki Anıl ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Annesi ve 2 yaşındaki Anıl ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        New York, Paris, Londra, Berlin... Binlerce kişi sokaklarda!
        New York, Paris, Londra, Berlin... Binlerce kişi sokaklarda!
        Uyarılara rağmen yine aynı kaza! 5 kişi can verdi!
        Uyarılara rağmen yine aynı kaza! 5 kişi can verdi!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        "ABD, İsrail'in saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istedi"
        "ABD, İsrail'in saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istedi"
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        Habertürk Anasayfa