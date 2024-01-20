TAKSİCİ DEHŞETİ! Son dakika haberi: İstanbul Şişli'de taksicisi, yol ortasında bir kadını yerde sürükleyip darp etti!

TAKSİCİ DEHŞETİ! Son dakika haberi: İstanbul Şişli'de taksicisi, yol ortasında bir kadını yerde sürükleyip darp etti!

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İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy Mahallesi'nde, dün saat 23.30 sıralarında iddiaya göre taksi şoförü ile bir kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KADINI YERE DÜŞÜRÜP TOKATLADI DHA'da yer alan habere göre taksiden inen şoför, kadını sokak ortasında yere düşürerek tokatladı.

YERDE DARP ETMEYE DEVAM ETTİ REKLAM Şoför kadını bir süre darp etmeye devam etti. Araya giren vatandaşların yardımıyla güçlükle sakinleştirilen şoför aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Taksi şoförünün kadını yere düşürerek darp ettiği anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, taksiden inen şoförün kadını boynundan tutarak yere düşürmesi ve art arda tokat attığı anlar yer alıyor.