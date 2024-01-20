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        Haberler Gündem 3. Sayfa TAKSİCİ DEHŞETİ! Son dakika haberi: İstanbul Şişli'de taksicisi, yol ortasında bir kadını yerde sürükleyip darp etti!

        Kadını yerde sürükleyip darp etti! Taksi şoförü dehşet saçtı!

        İstanbul Şişli'de, dün akşam saatlerinde taksi şoförü, bir kadını sokak ortasında darp etti. Kadını yere düşüren şoför, herkesin içinde kadına art arda tokat attı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 12:08 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:22
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        Kadını yerde sürükleyip darp etti! Taksi şoförü dehşet saçtı!
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        İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy Mahallesi'nde, dün saat 23.30 sıralarında iddiaya göre taksi şoförü ile bir kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        KADINI YERE DÜŞÜRÜP TOKATLADI

        DHA'da yer alan habere göre taksiden inen şoför, kadını sokak ortasında yere düşürerek tokatladı.

        YERDE DARP ETMEYE DEVAM ETTİ

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        Şoför kadını bir süre darp etmeye devam etti. Araya giren vatandaşların yardımıyla güçlükle sakinleştirilen şoför aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Taksi şoförünün kadını yere düşürerek darp ettiği anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

        Görüntülerde, taksiden inen şoförün kadını boynundan tutarak yere düşürmesi ve art arda tokat attığı anlar yer alıyor.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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