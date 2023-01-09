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Taksiciyi döverek öldürmüşlerdi! Dehşet anı kamerada!

İstanbul Fatih, Çapa'da takside kendi aralarında kavga eden 3 yolcu, daha sonra taksiciye saldırdı. Yolcuların darp ettiği 52 yaşındaki taksici Aydın Altun, hastanede hayatını kaybetti. 3 şüpheli gözaltına alınırken, darp anları güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş: 09.01.2023 - 10:38 | Güncelleme: ABONE OL
TAKSİCİ CİNAYETİ | Son dakika haberler: İstanbul'da taksiciyi döverek öldürmüşlerdi! Dehşet anı kamerada!
Taksiciyi döverek öldürmüşlerdi! Dehşet anı kamerada!
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DHA

İstanbul'da olay, pazar gecesi saat 03.00 sıralarında Fatih Çapa'da meydana geldi. İddialara göre, alkollü olan M.A., F.G. ve E.N.G. isimli 3 şüpheli Taksim'de 52 yaşındaki Aydın Altun'un kullandığı taksiyi çevirip araca bindi.

ÖNCE KENDİ ARALARINDA KAVGA ETTİLER

DHA'da yer alan habere göre araç içerisinde kavga etmeye başlayan 3 kişiyi Fatih Çapa'da indirmek isteyen Altun'a küfreden şüpheliler daha sonra Altun'la kavga etmeye başladı.

POLİS, TARAFLARI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Araç dışında da devam eden kavganın ardından olay yerine polis çağrıldı. Polis, tarafları doktor raporlarının alınması için hastaneye götürdü.

DARBELER NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede sabaha kadar tedavisi devam eden Aydın Altun, aldığı darbeler sebebiyle yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan M.A., F.G. ve E.N.G. isimli şüpheliler, "Kasten Öldürme" suçundan işlem yapılmak üzere bugün adli makamlara sevk edilecek. Aydın Altun için de bugün cenaze töreni düzenlenecek.

DEHŞET GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan taksici Aydın Altun'un hayatını kaybettiği kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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