Taksiciyi döverek öldürmüşlerdi! Dehşet anı kamerada!

DHA

İstanbul'da olay, pazar gecesi saat 03.00 sıralarında Fatih Çapa'da meydana geldi. İddialara göre, alkollü olan M.A., F.G. ve E.N.G. isimli 3 şüpheli Taksim'de 52 yaşındaki Aydın Altun'un kullandığı taksiyi çevirip araca bindi.

ÖNCE KENDİ ARALARINDA KAVGA ETTİLER DHA'da yer alan habere göre araç içerisinde kavga etmeye başlayan 3 kişiyi Fatih Çapa'da indirmek isteyen Altun'a küfreden şüpheliler daha sonra Altun'la kavga etmeye başladı.

POLİS, TARAFLARI HASTANEYE GÖTÜRDÜ Araç dışında da devam eden kavganın ardından olay yerine polis çağrıldı. Polis, tarafları doktor raporlarının alınması için hastaneye götürdü.

DARBELER NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ Hastanede sabaha kadar tedavisi devam eden Aydın Altun, aldığı darbeler sebebiyle yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK Gözaltına alınan M.A., F.G. ve E.N.G. isimli şüpheliler, "Kasten Öldürme" suçundan işlem yapılmak üzere bugün adli makamlara sevk edilecek. Aydın Altun için de bugün cenaze töreni düzenlenecek.

DEHŞET GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI Öte yandan taksici Aydın Altun'un hayatını kaybettiği kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.