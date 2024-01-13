İstanbul'da taksi açılış ücreti ve indi bindi ücretine yüzde 28,09 zam geldi! İşte 2024 taksi zammı yeni tarifesi...
İBB UKOME ulaşım zammı ile taksi indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücretine yüzde 28,09 zam geldi. Toplu ulaşıma yapılan yüzde 18'lik zamla beraber tam biniş ücreti 18 TL ve öğrenci bileti 8,62 TL'ye yükselirken taksi indi bindi ücreti ise 90 TL oldu. Taksi indi-bindi ve taksimetre açılış ücretine 4 yılda yüzde 477 zam geldi. İşte taksi zammı ile kısa mesafe ve indi bindi ücreti tarifesi...
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Taksi indi bindi ücreti ve açılış ücreti, UKOME toplantısında açıklanan ulaşım zammının ardından belirlendi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 65 zam talep ettiklerini açıklamıştı. Fakat taksi indi-bindi ücreti ve taksimetre açılış ücretine yüzde 28.09 oranında zam geldi. İşte 2024 İBB UKOME ulaşım zammı sonrası taksimetre açılış ücreti ve taksi indi-bindi ücreti...
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ULAŞIMA ZAM GELDİ!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.
Kabul edilen zam teklifi kapsamında, yüzde 18'lik zamla tam elektronik bilet ücreti 15 liradan 17,70 liraya, öğrenci 7,32 liradan 8,64 liraya, indirimli ücret ise 10,74 liradan 12,67 liraya yükseldi.
Marmaray uzun mesafe ücreti ise 33,20 liradan 39,17 liraya çıktı.
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TAKSİ İNDİ-BİNDİ 90 TL OLDU!
İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine %28,09 zam yapıldı, taksi indi-bindi ücreti 70 tl’den 90 tl’ye çıkarıldı.
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TAKSİMETRE AÇILIŞ VE KISA MESAFE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 28,09 zamla 19,17 liradan 24,55 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 13,75 liradan 17,61 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 152,73 liradan 195,63 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya çıktı.
Yapılan zam kapsamında 8+1 taksilerle sarı taksilerin ücret tarifesi eşitlendi.
Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 12 liradan 15,50 liraya, 4-7 kilometre arası 13 liradan 16,50 liraya, 7-11 kilometre arası 14 liradan 18 liraya, 11-15 kilometre arası 14,50 liradan 18,50 liraya, 15-20 kilometre arası 15 liradan 20 liraya, 20 kilometre üzerinden her kilometre 50 kuruştan 65 kuruşa, öğrenci ücreti ise 8 liradan 10 liraya çıktı.