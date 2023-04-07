Taksi şoförünün başına taşla vurmuştu! Ceza yağdı!

Antalya'nın Kepez ilçesinde olay, 11 Ocak günü saat 04.30 sıralarında Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi. Hürriyet Caddesi'ndeki duraktan Mesut Dertli'nin (45) kullandığı taksiye binen Hüseyin Şahin (23), Fabrikalar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi.
YANINDAKİ TAŞLA ŞOFÖRE VURDU
DHA'da yer alan habere göre istediği yere gelince Şahin, yanında getirdiği taşla taksi şoförü Dertli'nin başına vurdu.
SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI
Kendini korumaya çalışan Dertli'ye, Şahin taşla vurmaya devam etti. Hüseyin Şahin kaçarken, saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.
TAKSİ ŞOFÖRÜ AMELİYAT EDİLDİ
Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ile polisten yardım istedi. Sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Dertli, ameliyat edildi. Şahin ise polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.
"ÇOK PİŞMANIM ÖZÜR DİLİYORUM" DEDİ
Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Şahin, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti karşısında son savunmasını yapan Şahin, "Çok pişmanım. Heyetten ve taksici ağabeyden özür diliyorum" dedi.
HERHANGİ BİR İNDİRİM UYGULANMADI
Şahin'e, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'gece vakti yağmaya teşebbüs' suçundan ise 8.5 yıl hapis cezası verildi. Şahin'in cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.
"GEREKLİ CEZALAR ALINDI"
Duruşma sonrası Antalya Adliyesi önünde açıklama yapan Mesut Dertli, "Avukatlarımız sayesinde gerekli cezalar alındı. Hakimlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.