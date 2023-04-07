Taksi şoförünün başına taşla vurmuştu! Ceza yağdı!

Kendini korumaya çalışan Dertli'ye, Şahin taşla vurmaya devam etti. Hüseyin Şahin kaçarken, saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ile polisten yardım istedi. Sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Dertli, ameliyat edildi. Şahin ise polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Şahin, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti karşısında son savunmasını yapan Şahin, "Çok pişmanım. Heyetten ve taksici ağabeyden özür diliyorum" dedi.

Şahin'e, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'gece vakti yağmaya teşebbüs' suçundan ise 8.5 yıl hapis cezası verildi. Şahin'in cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.