Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da taksi şoförünün başına taşla vurmuştu! Ceza yağdı! - Öne Çıkan Haberler

Taksi şoförünün başına taşla vurmuştu! Ceza yağdı!

Antalya'da, bindiği taksinin şoförü 45 yaşındaki Mesut Dertli'nin başına taşla vurup, yaralayan 23 yaşındaki Hüseyin Şahin, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'gece vakti yağmaya teşebbüs' suçundan 8.5 yıl olmak üzere toplam 23.5 yıl hapse mahkum edildi

Giriş: 07.04.2023 - 14:27 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da taksi şoförünün başına taşla vurmuştu! Ceza yağdı! - Öne Çıkan Haberler
Taksi şoförünün başına taşla vurmuştu! Ceza yağdı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde olay, 11 Ocak günü saat 04.30 sıralarında Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi. Hürriyet Caddesi'ndeki duraktan Mesut Dertli'nin (45) kullandığı taksiye binen Hüseyin Şahin (23), Fabrikalar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi.

YANINDAKİ TAŞLA ŞOFÖRE VURDU

DHA'da yer alan habere göre istediği yere gelince Şahin, yanında getirdiği taşla taksi şoförü Dertli'nin başına vurdu.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Kendini korumaya çalışan Dertli'ye, Şahin taşla vurmaya devam etti. Hüseyin Şahin kaçarken, saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ AMELİYAT EDİLDİ

Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ile polisten yardım istedi. Sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Dertli, ameliyat edildi. Şahin ise polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

"ÇOK PİŞMANIM ÖZÜR DİLİYORUM" DEDİ

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Şahin, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti karşısında son savunmasını yapan Şahin, "Çok pişmanım. Heyetten ve taksici ağabeyden özür diliyorum" dedi.

HERHANGİ BİR İNDİRİM UYGULANMADI

Şahin'e, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'gece vakti yağmaya teşebbüs' suçundan ise 8.5 yıl hapis cezası verildi. Şahin'in cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

"GEREKLİ CEZALAR ALINDI"

Duruşma sonrası Antalya Adliyesi önünde açıklama yapan Mesut Dertli, "Avukatlarımız sayesinde gerekli cezalar alındı. Hakimlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Taksi ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Taksi ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Kocaeli'de internet dolandırıcılığı operasyonu: 2 tutuklama
Kocaeli'de internet dolandırıcılığı operasyonu: 2 tutuklama
İki komisyon, TBMM'nin tatili sırasında çalışabilecek
İki komisyon, TBMM'nin tatili sırasında çalışabilecek
Fransa'da 11 PKK'lı sanık yargılanıyor
Fransa'da 11 PKK'lı sanık yargılanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.