İstanbul Güngören'de yaya ile taksi şoförü arasında geçiş hakkı tartışması çıktı.

İHA'nın haberine göre çıkan tartışmada taksi şoförü yayayı darp ederken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Nisan günü Merter'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş kendisine yeşil ışığın yanmasıyla yaya geçidinden geçerken taksi şoförü aracı üzerine sürdü.

ŞOFÖR YAYAYI DARP ETTİ

Aracı üzerine sürmesiyle şoför ile yaya arasında geçiş hakkı tartışması çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken şoför yayayı darp etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Darp edilen yayanın ise kaşına dikiş atıldığı ve burnunun kırıldığı öğrenildi. Öte yandan kavga anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.