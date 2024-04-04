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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Güngören Merter'de taksi şoföründen yaya geçidinde darp! - Güncel haberler

        Taksi şoförüyle yaya arasında geçiş hakkı kavgası kamerada!

        İstanbul Güngören'de bir taksici, yaya geçidini kullanmak isteyen kişiyi çıkan tartışmada darp etti. Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 10:35 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:37
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        Taksi şoföründen yaya geçidinde darp!
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        İstanbul Güngören'de yaya ile taksi şoförü arasında geçiş hakkı tartışması çıktı.

        İHA'nın haberine göre çıkan tartışmada taksi şoförü yayayı darp ederken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 2 Nisan günü Merter'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş kendisine yeşil ışığın yanmasıyla yaya geçidinden geçerken taksi şoförü aracı üzerine sürdü.

        ŞOFÖR YAYAYI DARP ETTİ

        Aracı üzerine sürmesiyle şoför ile yaya arasında geçiş hakkı tartışması çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken şoför yayayı darp etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Darp edilen yayanın ise kaşına dikiş atıldığı ve burnunun kırıldığı öğrenildi. Öte yandan kavga anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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