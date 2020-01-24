Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

İstanbul'daki taksi sorunu malum... Müşteriler, taksilere belirli bir standart getirilememesinden, taksicilerin müşteri seçmesinden, her yağmurda ortadan kaybolmalarından, araçların bakımsızlığından dertli.

Taksici esnafına soracak olursanız onlar da bin türlü problemle boğuşuyor. En önemlisi de tabii ki korsan. UBER'den kurtuldular ama bu kez de mahalle arası korsanlar hortladı...

Yıllardır bu sıkıntıların çözümü noktasında en çok konuşulan formül, kentteki taksi sayısının artırılması. İstanbul'da hali hazırda 17 bin 395 taksi var. Ve çok uzun yıllardır bu sayı artmıyor. Tam 54 yıldır. Yani en son taksi plakasının verildiği 1966 yılından bu yana. Zaman zaman taksi sayısının artırılması düşünülse de bu, bir türlü gerçekleştirilemedi.

İMAMOĞLU: ÇALIŞMALARIMIZ VAR

Şimdi, taksi plakasının artması yeniden gündemde. Dün, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksi plakasının artmasıyla ilgili "İstanbul'un ihtiyacı vardır. Bu konuda da çalışmalarımız var" açıklamasını yaptı. Peki ama İBB nasıl bir artış düşünüyor, ne planlanıyor? İşte bu soruların yanıtlarını araştırdım...

5+5 BİN FORMÜLÜ

İBB yetkilileri, Başkan İmamoğlu'nun da dediği gibi kentteki taksi plaka artışıyla ilgili ciddi bir çalışma yürütüyor. Kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre; ilk etapta 5 bin, ikinci etapta da 5 bin taksi plakasının yani toplamda 10 bin plaka artışıyla ilgili çalışma yürütülüyor.

Plakaların hangi yöntemle artırılacağına gelince... Burada da masada 3 senaryo var. Birincisi plaka satış ihalesi, ikinci yöntem plaka kiralama usulü, üçüncü yöntem ise taksi haricinde yolcu taşıma yetkilendirmesi.

TAKSİCİLER NE DİYOR?

Peki taksiciler plaka artışına nasıl bakıyor? İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya sordum bu soruyu... Ve beni çok şaşırtan şu yanıtı aldım:

"Şu anda İstanbul'da taksi sayısının artmasına ihtiyaç yok. Bizim Avrupa ülkelerinde yaptığımız araştırmada da her 1 milyon kişiye 1000 taksi düşüyor. İstanbul'da zaten bu standartta. Taksi artışı istemediğimizi Ekrem İmamoğlu'na da söyledim."

1.5 YILDA NE DEĞİŞTİ?

Eyüp Aksu'nun bu söyledikleri beni şaşırttı çünkü bundan bir buçuk yıl önce İBB Başkanlığı'na taksi sayısının artırılması için başvuruda bulunduklarını söylemişti. Hem de birlikte katıldığımız canlı yayında. Kendisine bunu hatırlattığımda ise, "Şimdi öyle düşünmüyoruz. İstanbul'un yeni taksiye ihtiyacı yok" dedi...