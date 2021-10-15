Taksi için kanun taslağı: Plaka elden ele geçmeyecek

Son zamanlarda en çok konuştuğumuz sorunların başında taksiler geliyor kuşkusuz. Taksi sayısının yetersizliği, taksicilerin yolcu ve güzergah beğenmemesi, turist seçmeleri gibi şikayetler haberlerde, sosyal medyada çokça tartışılıyor. Bu şikayetlerin her geçen gün artmasıyla birlikte emniyet güçleri de kontrollerini artırıyor. Özellikle İstanbul’da sıkı denetimler yapılıyor. Peki ama taksi sorunu tamamen nasıl ortadan kalkar? En köklü çözüm yolu ne? Bu problemin çözüme kavuşması için çeşitli projelerin, fikirlerin gündeme geldiği şu günlerde, taksi meselesinde önemli bir çalışma yapıldı. Prof. Dr. İzzet Özgenç, Ticari Taksicilik Hizmetleri Kanun Taslağı hazırladı.

Taksicilik faaliyetlerini düzenlemek ve özellikle taksicilikle geçimini sağlayan kişilerin emeğinin istismarını önlemek için hazırlanan kanun taslağında hem taksicilik yapacak kişilerin yeterlilikleriyle ilgili kurallar hem de plaka ve ruhsatlandırmayla ilgili hükümler yer alıyor.

Hazırladığı kanun taslağını Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’yla paylaşan Prof. Dr. İzzet Özgenç’le konuştum. Prof. Özgenç, taksi probleminin çözüme kavuşturulabilmesi için plakaların elden ele dolaştığı sisteme son verilmesi gerektiğini, ruhsatın kişiye özel olması gerektiğini anlattı:

"Taksi ruhsatı nasıl veriliyor? Plaka temelli ruhsatlandırma yapılıyor. Sonra bu plakalar elden ele geçebiliyor. Bir kişinin elinde çok sayıda taksi plakası toplanabiliyor. Bunun sonucu ne? Plakaları toplayan kişi, bu plakalarla kendisi taksicilik faaliyeti yürütebilir, şoför çalıştırabilir veya plakaları kiraya verebilir. Plaka sahibi plakayı kiraya verdi diyelim. Kiralayan kişi de şoför tuttu. Bu sistemle şoför, en az 3 aileyi geçindiriyor. Kendi ailesini, plakayı kiralayanı ve plaka sahibinin ailesini geçindiriyor. Plaka sahibi hiç emek harcamadan para kazanıyor. Mevcut sistem, plakaların belli kişilerin elinde toplanmasını doğuruyor. Direksiyon sallayan taksicinin emeklerinin karşılığında sadece kendisinin para kazandığı bir sistem kurulmalı. Plaka kiminse ruhsat onun olmalı. Kişiye verilmeli ruhsat. Ruhsatın elden ele para karşılığı intikal etmesinin önüne geçilmeli. Böylece korsan ve UBER denen yöntemlerle sisteme dahil olmak da önlenmiş olur."

"RUHSATIN KÖTÜYE KULLANILMASININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ"

Hazırladığı kanun taslağının mevcut kanun taslağından en önemli istismara kapalı olması. Kişilerin emeğinin sömürülmesi önlenmeli. Plaka verilme aşamasından başlayıp, durakların işletilmesine kadar istismar önlenmeli. Bu kanun taslağı, taksicinin de kaliteli olmasını, araçların da nitelikli olmasını sağlıyor. Sadece taksicilerin ruhsatın üzerinde durmuyoruz, sistem denetlenebilir hale gelmeli.

DENİZ TAKSİLERİ DE KAPSIYOR

Hazırladığım kanun taslağına göre; Duraklar da ilgili idareler tarafından işletilecek. Durakların mafyatik bir yöntemle işletilmesinin önüne geçilmesi sağlanacak. Sistemi değiştirmediğiniz sürece istismarın önüne geçemezsiniz.”

Prof. Özgenç, hazırladığı kanun taslağını ilgili makamlarla paylaştığını ve tasarının değerlendirildiğini söyledi.