Takma kirpik kullananlara uyarı!

Uzun süre takılan takma kirpiklerin gözde oluşturduğu zararlar hakkında bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aylin Kılıç, takma kirpiklerin temizlikleri yapılmadığı taktirde gözün mikrop kapacağını belirtti.
Doç. Dr. Kılıç, "Takma kirpikler günümüzde çoğu kişide gördüğümüz kozmetik üründür. İpek kirpik türü kadınlar tarafından daha çok tercih ediliyor fakat bakımı yapılmazsa kirpik diplerinde ve göz kapaklarında birtakım şişlikler ve kızarıklıklar meydana gelebilir. Hastalar bize geldiklerinde kirpiklerini ve kirpik diplerini daha detaylı görebilmek için biyomikroskopla inceliyoruz. Kirpiklerin diplerinde inflamasyon (iltihaplanma) ve bazı birikintiler görüyoruz. Uzun süre temizlenmeyen gözlerde yanma, batma, kızarıklık ve bazen enfeksiyona sebep oluyor" dedi.
"YANLIŞ TEKNİK SONUCU KİRPİK DİPLERİ TIKANABİLİR"
Takma kirpik yapılacaksa en steril yerde yapılması gerektiğine değinen Doç. Dr. Kılıç, şöyle devam etti: "Takma kirpik veya kirpik lifting yapılacaksa en steril yerde ve en kaliteli malzemeyle yapılması gerekiyor. Uygulanan teknikte çok önemli çünkü yanlış uygulama sonucu kirpik dipleri tıkanabilir. Kirpik taktıran insanlar gözlerini iyice temizleyemiyor, yapışkanlığı gider de kirpikleri düşer diye. Bunun sonucunda göz kuruluğu, yanma ve batma gibi şikâyetleriyle idare etmeye çalışıyorlar. Göz kuruluğu olduğu için suni gözyaşı damlası kullanmaya başlıyorlar. Özellikle ofis çalışanları kirpik taktırdıktan sonra göz kuruluğuyla daha çok karşılaşabiliyorlar. Kirpiklere takılan partiküller gözlere zarar verebilir. Çünkü kendi kirpiklerimizi bastırıyoruz, yıkıyoruz, temizliyoruz ama bunu takma kirpikler varken yapamıyoruz."
"LAZER AMELİYATI ÖNCESİ KİRPİKLERİN TEMİZ OLMASI ŞART"
Doç. Dr. Aylin Kılıç, hastaların lazer ameliyatlarına girmeden önce kirpiklerinin tamamen temiz olması gerektiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı: "Lazer ameliyatı esnasında hastada takma kirpik varsa operasyon için büyük risk taşıyor. Sterilizasyonu bozuyor, ameliyata engel oluyor ve ameliyat sonrası iyileşmeyi çok geciktiriyor. Tabi ki geçici takılabilir ama özellikle uzun takılanların daha zararlı olduklarını düşünüyorum. Bazı hastalar 1 ay takma kirpik kullanıyorlar bunun sonucu da kırmızı şiş kirpik dipleri oluyor ve gözleri sulanıyor. Mutlaka sağlıklı olan takma kirpikler vardır hepsi için konuşmuyorum. Takılacaksa bile kaliteli olanından takılmalı ve göz bakımı aksatılmamalı. Mesela bunların içinde en çok tavsiye edilen ve kullanılan ipek olan kirpiklerdir. Ama işlem sırasında da kirpiklerin kopmaması, göze enfeksiyon geçmemesi önemli. Aslında kirpikler gözümüz için çok değerli, gözümüzü dış ortamlara karşı koruyan, tozdan, rüzgardan kurumasını engelleyen kalkandır. Ama biz gözümüzle oynarsak ek yabancı cisim eklersek bizim gözümüzün korunması için olan bütün engelleri kaldırmış oluruz. O yüzden göz sağlığımız için zararlı olabilir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!