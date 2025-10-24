Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi: Tarhanada gıda boyası, lahmacunda kanatlı et, sucukta sakatat

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklamaya devam ediyor.

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümünde 19 yeni hileli ürün eklenirken taklit ve tağşişin 'Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği' bölümüne 1 yeni hileli ürün eklendi. 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine de 1 ürün daha eklendi.

İstanbul ve Kocaeli’de organik ürün etiketiyle satılan tarhanalarda gıda boyası, Ankara’da yapılan denetimlerde petekli ve süzme çiçek balında taklit ve tağşiş belirlendi. Gaziantep’te üretilen bir yoğurtta da bitkisel yağ ve nişasta kullanıldığı saptandı. Afyonkarahisar'da sucukta sakatat Bursa'da köftede sakatat, Giresun'da ise lahmacunda kanatlı eti tespit edildi.

İşte o liste: