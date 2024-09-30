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        Haberler Bilgi Magazin TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 30 Eylül MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 30 Eylül MasterChef takımlar nasıl oldu?

        MasterChef'te heyecan kaptanlık oyunu ile sürdü. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Kaptanlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan 'Yağlama' yapmalarını istedi. MasterChef yeni bölümünde en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakaladı. Peki, 30 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te haftanın yeni mavi ve kırmızı takımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 20:21 Güncelleme: 01.10.2024 - 00:17
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        • 1

          MasterChef Türkiye eleme gecesine Bera'nın vedası damga vurdu. Eleme gecesinin ardından gözler kaptanlık oyununu çevrildi. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı programda kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı, mavi takım kaptanlığının yanı sıra aynı zamanda dokunulmazlığın da sahibi oldu. Peki, MasterChef kaptan kim oldu, takımlar belli oldu mu? İşte MasterChef Türkiye'de mavi takım ve kırmızı takım kaptanı...

        • 2

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Zübeyde oldu.

        • 3

          Mavi takım kaptanı Zübeyde kırmızı takım kaptanı olarak Semih'i seçti.

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Zübeyde (Takım Kaptanı)

          Emre

          Onur

          Kerem

          Nigar

          Ezgi

          Hakan

          Akın

          Erim

        • 5

          Kırmızı Takım

          Semih (Takım Kaptanı)

          Eda

          Alper

          Şirin

          Beyza

          Kaan

          Muratcan

          Nevzat

          Ayşe

        • 6

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 29 EYLÜL 2024?

          MasterChef'te elenen son isim Bera oldu.

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